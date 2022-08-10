В МВД прокомментировали инцидент с расклейкой интимных снимков соперницы сотрудницей полиции

В Новосибирске могут уволить сотрудницу полиции, которая расклеивала по городу фотографии соперницы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области предоставили официальный комментарий после скандала с сотрудницей правоохранительных органов.
Как ранее сообщала КП-Новосибирск, 23-летнюю сотрудницу полиции Елизавету М. заподозрили в расклейке по Новосибирску интимных фотографий соперницы. Она сделала это из-за ревности.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Они выяснят, действительно ли Елизавета так поступила, несмотря на должность.
– При подтверждении сотрудник понесет наказание в установленном законом порядке, – заявили в МВД.
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