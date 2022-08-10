В МВД прокомментировали инцидент с расклейкой интимных снимков соперницы сотрудницей полиции

В Новосибирске могут уволить сотрудницу полиции, которая расклеивала по городу фотографии соперницы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области предоставили официальный комментарий после скандала с сотрудницей правоохранительных органов.

Как ранее сообщала КП-Новосибирск, 23-летнюю сотрудницу полиции Елизавету М. заподозрили в расклейке по Новосибирску интимных фотографий соперницы. Она сделала это из-за ревности.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Они выяснят, действительно ли Елизавета так поступила, несмотря на должность.

– При подтверждении сотрудник понесет наказание в установленном законом порядке, – заявили в МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске сотрудницу полиции подозревают в расклейке по городу нюдсов соперницы

Девушки могли не поделить молодого человека (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber