Автомобиль врезался в киоск с мантами в Новосибирске

В Новосибирске водитель "Хендай Солярис" сбил продавца в киоске с мантами. Фото: АСТ-54.

Утром в среду, 10 августа, в Железнодорожном районе Новосибирска автомобиль въехал в ларек с мантами, в котором работала продавец. В группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что женщина получила травмы.

– Около 9 утра хэтчбек Hyundai Solaris врезался в киоск с мантами на остановке «Фабричная», – рассказали очевидцы.

К месту аварии сбежались прохожие. Как отмечают свидетели ДТП, они вызвали скорую помощь.

КП-Новосибирск уточняет информацию о состоянии женщины и причинах аварии.

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