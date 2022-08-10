Рассказываем про пробки на утро среды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 10 августа 2022 года: сложно проехать по улице Троллейной. Пробки на площади Труда и улицах Широкой, Станционной, Невельского и Порт-Артурской. Об этом сообщает «2ГИС».

Заторы образовались на площади Кирова, Советском шоссе и улице Широкой, стоит перекресток Аникина и Тюменской. Водители встали в пробку и на пересечении улицы Немировича-Данченко с улицей Сибиряков-Гвардейцев.

Серьезные пробки на Октябрьском мосту, частично – на улице Большевистской. Большой затор на улице Никитина, стоит квадрат улиц Пролетарской, Гурьевской и Воинской из-за перекрытия улицы Бориса Богаткова. Сложно проехать по улице Богдана Хмельницкого и на перекрестке улиц Курчатова и Объединения.

Уровень пробок в Новосибирске оценивают в 3 балла.

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