Грузовой поезд насмерть сбил мужчину на перегоне между станциями в Новосибирске

Новосибирец погиб под колесами грузового поезда. Фото: АСТ-54.
В Новосибирске мужчина, попавший под колеса поезда на путях возле станции «Ипподром», скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
– На перегоне между станциями Новосибирск-Западный и Обь машинист грузового поезда применил экстренное торможение, предотвращая наезд на человека, находившегося на рельсах, – рассказали в транспортной полиции.
Машинист сделал все, что в его силах, но это не остановило трагедию. Седой мужчина около 55 лет погиб на месте.
Он был одет в коричневую ветровку и ботинки, на нем были серые спортивные штаны. Из вещей у него нашли только связку ключей.
Всем, кто может опознать этого человека, просьба сообщить в дежурную часть ЛО МВД России на станции Новосибирск по телефону: + 7(383) 229-34-00.
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