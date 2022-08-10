Грузовой поезд насмерть сбил мужчину на перегоне между станциями в Новосибирске

Новосибирец погиб под колесами грузового поезда. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске мужчина, попавший под колеса поезда на путях возле станции «Ипподром», скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

– На перегоне между станциями Новосибирск-Западный и Обь машинист грузового поезда применил экстренное торможение, предотвращая наезд на человека, находившегося на рельсах, – рассказали в транспортной полиции.

Машинист сделал все, что в его силах, но это не остановило трагедию. Седой мужчина около 55 лет погиб на месте.

Он был одет в коричневую ветровку и ботинки, на нем были серые спортивные штаны. Из вещей у него нашли только связку ключей.

Всем, кто может опознать этого человека, просьба сообщить в дежурную часть ЛО МВД России на станции Новосибирск по телефону: + 7(383) 229-34-00.

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