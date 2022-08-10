Диетолог назвала алкогольные напитки, опасные для фигуры

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, какие алкогольные напитки могут нести вред фигуре человека. Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, какие алкогольные напитки могут нести вред фигуре человека. Как оказалось, в первую очередь это касается сладких ликеров и десертных вин.

— Один грамм спирта — это примерно 7 ккал. Сладкие десертные вина также содержат большое количество простых углеводов. Они также могут быть вредны для фигуры в большом количестве, — пояснила Круглова изданию NEWS.ru.

Специалист также отметила, что при употреблении спиртных напитков, важно обращать внимание на те продукты, которые используются в сопровождении к алкоголю. К примеру, если вы пьете вино, то не следует в качестве закуски использовать жирные сыры. Им на замену хорошо подойдут фрукты или овощи.

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