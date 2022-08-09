В Новосибирской области до 10 августа объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирской области с пяти вечера 9 августа до пяти вечера 10 августа ожидается скопление вредных примесей в воздухе. Об этом сообщает западно-сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

— В Новосибирской области до 10 августа объявили режим неблагоприятных метеоусловий, — сообщили в областном минприроды.

Согласно данным портала cityair, сейчас уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составляет 4 балла. Выше всего эти показатели в Советском районе.

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