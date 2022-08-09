В Новосибирской области до 10 августа объявили режим неблагоприятных метеоусловий.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Новосибирской области с пяти вечера 9 августа до пяти вечера 10 августа ожидается скопление вредных примесей в воздухе. Об этом сообщает западно-сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
— В Новосибирской области до 10 августа объявили режим неблагоприятных метеоусловий, — сообщили в областном минприроды.
Согласно данным портала cityair, сейчас уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составляет 4 балла. Выше всего эти показатели в Советском районе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер