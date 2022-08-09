7 августа он вышел с территории спецучреждения и ушел в неизвестном направлении. Фото: ПСО ЛизаАлерт

В Новосибирске завершились поиски 72-летнего пенсионера, пропавшего из спецучреждения. Его искали с 7 августа. Он вышел с территории учреждения и ушел в неизвестном направлении.

— Дедушку нашли по свидетельству. Сразу несколько человек заявили о том, что он ехал в маршрутке. За проезд ему помогли заплатить. Он уехал за приделы города. И именно по очередному свидетельству, мы получили информацию о его местонахождении, — рассказал КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Алеся добавила, что с мужчиной все в порядке.

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