В Новосибирске рабочий вынес с аффинажного завода золото и серебро на 5 миллионов рублей

Мужчина пытался похитить более 1,2 килограмм золота Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске бывший мастер аффинажного завода попал под суд за кражу в особо крупном размере. Подробности случившегося КП-Новосибирск рассказали в прокуратуре Октябрьского района.

Как сообщили следователи, в июне 2021 года 40-летний мастер отдела технического контроля пытался похитить золото и серебро с работы. Мужчина забрал 5 килограммов шлама - вещества с содержанием более 1,2 килограмм золота и 439 грамм серебра- , а потом спрятал в помещении отделения подготовки сыпучих материалов.

Затем подозреваемый обратился к коллеге с просьбой переместить вещество без досмотра в личную кабинку в раздевалке. Об этом узнали сотрудники УФСБ по Новосибирской области и в ходе эксперимента переместили драгметаллы в кабинку рабочего.

Затем рабочий забрал из личной кабинки вещество: часть спрятал в лаборатории, а часть положил в карман куртки и покинул территорию аффинажного завода. Он успел пройти пару улиц, прежде чем его задержали сотрудники ФСБ.

- Ущерб составил более 5 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Подозреваемый признал вину, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Дело рассматривается в суде, - сообщила КП- Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

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