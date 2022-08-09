В Новосибирске очевидцы засняли драку на Лескова

Полиция уже ищет драчунов. Фото: кадры из видео

В Новосибирске очевидцы засняли драку на улице Лескова. Двое мужчин избивали третьего, а разнять их пыталась женщина с маленьким ребёнком. Ей чудом не прилетело от разгоряченных потасовкой мужчин. Произошла драка днем во вторник, 9 августа.

— Двое били одного, как звери. Оскорбляли всех жильцов. Ещё с женой и ребёнком были. Полицию вызвали всем двором - так и не приехала, — рассказала подписчица паблика ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

В региональном МВД пояснили, что информация о произошедшем была передана первому освободившемуся экипажу. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливая обстоятельства произошедшего и участников конфликта.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, в ведомстве попросили обратиться в Отдел полиции №6 «Октябрьский» УМВД России по городу Новосибирску по телефонам: 8(383)232-17-70; 8(383) 266-02-02.

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