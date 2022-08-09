В Новосибирской области электромонтера осудили на 10 лет за торговлю «спайсом»

Подозреваемый изготовлял наркотики дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области электромонтер получил 10 лет за торговлю «спайсом». Об этом КП-Новосибирск рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, 9 января 2020 года в городе Татарск 26-летний электромонтер приобрел 12 граммов синтетических наркотиков, расфасовал по тайникам и стал писать объявления о продаже в соцсетях.

Через пару часов его задержали в автомобиле по пути домой, доставили в отдел полиции. Во время обыска у него дома нашли запрещенные вещества. Следователи возбудили уголовное дело о попытке сбыта наркотических веществ в крупном размере.

- Из показаний жены следует, что муж уже 4 года употребляет «спайс», два года занимается сбытом и изготовлением смеси дома. Подсудимый получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова.

Приговор вступил в законную силу.

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