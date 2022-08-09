Дом Янки Дягилевой в Новосибирске включили в реестр культурного наследия РФ

Дом Янки Дягилевой признали памятником культуры. Фото: Влад КОМЯКОВ

Дом Янки Дягилевой, который находятся в Новосибирске по адресу улица Ядринцевская, 61, включили в реестр культурного наследия РФ. Основанием для признания историко-культурной ценности стало то, что дом является образчиком деревянной застройки Новониколаевска начала прошлого века.

— Здание сохраняет историческую и градостроительную среду Новониколаевска начала прошлого столетия, является примером городского жилого дома с торговыми помещениями, а также является мемориальным объектом, связанным с жизнью и творчеством музыкантов родившихся, выросших, работавших и ставших известными в Новосибирске, — сообщили в госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Напомним, что за признание дома как памятника культуры боролись поклонники Янки Дягилевой. Деревянный барак, которому около 100 лет, они мечтали превратить в музей. Но чтобы мечта осуществилась, дом должны были признать памятником.

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