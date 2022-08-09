В Новосибирске нашли дворняжку Боню, пропавшую в аэропорту

В Новосибирске нашли сбежавшую собаку Боню. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА/Предоставлено Ольгой Кавковской.

В Новосибирске нашли пугливую дворняжку Боню, которая сбежала, испугавшись гула самолета. Как выяснили волонтеры, собака жила недалеко от аэропорта. Ее лежанку нашли возле администрации города Обь. Об этом во вторник, 9 августа, КП-Новосибирск рассказала мама хозяйки пропавшей собаки Ольга.

– Добровольцы расклеивали объявления. Им позвонила девочка лет 15, она сказала, что неоднократно видела Боню вечером возле администрации города Обь. Волонтеры ходили туда, искали, ничего не было. Потом встретили – оказалось, это действительно была Бонька, – рассказала КП-Новосибирск Ольга.

После этого Боню начали прикармливать, но случайно испугали дворнягу. Собака снова пропала на три дня. Но скоро вновь вышла к людям. Впоследствии, чтобы не тревожить пугливую дворняжку, кормить ее ходила только одна из волонтеров.

Утром 8 августа добровольцы вызвали профессиональных ловцов, поставили кошколовку. Через несколько часов Боня попалась.

В S7 предоставили переноску, чтобы пугливая собака летела в салоне самолета, а не в багажном отделении. В аэропорту Сахалина дворнягу встретила ее хозяйка Таня, и они вместе поехали домой.

Напомним, ранее Боню искали, приманивая вещами хозяйки.

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