Под Новосибирском пропала пенсионерка с деменцией в красной кофте

Пропавшая имеет проблемы с памятью и раньше уже терялась. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В поселке Краснообск под Новосибирском пропала 66-летняя Надежда Боряк. Во вторник, 9 августа, она ушла из дома в неизвестном направлении.

— У женщины есть проблемы с памятью. Ранее она уже пропадала — весной. Нашли на старом адресе. В этот раз она сидела около дома на лавочке, ждала пока выйдут родные и ушла. На доме камер нет, поэтому направление, куда она ушла, сразу определить не удалось, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Особые приметы: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы крашенные (как на фото), глаза голубые.

В день пропажи была одета в красную кофту, черную в белый цветочек тунику, черные брюки и белые босоножки.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Анна или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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