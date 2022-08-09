В Новосибирске будут судить членов банды за кражи из грузовиков

Трое злоумышленников пойдут под суд в Новосибирске за кражи из грузовиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске перед судом предстанут члены организованной группы, которые совершали кражи из грузовиков. Об этом сообщили в МВД.

Участники банды – трое мужчин в возрасте 42, 44 и 51 года. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 158 УК РФ «Кража» и частью первой статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Следователи выяснили, что члены организованной группы промышляли с января 2021 года по январь 2022-го.

- Обвиняемые совершили серию краж из грузовых автомобилей, припаркованных около одного из крупных торговых комплексов города Новосибирска, - рассказали в МВД. – Их жертвами становились торговые представители или поставщики товара, на руках у которых были крупные суммы денег.

Злоумышленники следили за водителями. Улучив удобный момент, они повреждали замок или разбивали окно машины, после чего попадали в салон. Затем мужчины похищали деньги и другое ценное имущество.

В общей сложности от действий злоумышленников пострадали семь человек из разных регионов РФ. Сумма ущерба составила около 10 миллионов рублей.

- Подозреваемых задержали в январе 2022 года. Задержания проводились при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Новосибирской области, - добавили в МВД.

Членов группы заключили под стражу. Уголовное дело направили в Кировский районный суд Новосибирска.

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