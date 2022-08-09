Новосибирец заснял километровую пробку на улице Станционной

Пробка образовалась на улице Станционной. Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Вечером во вторник, 9 августа, Новосибирск встал в 7-балльных пробках. Об этом сообщает портал «Яндекс. Карты». На некоторых улицах образование заторов в час пик — стандартное дело. Так, постоянно утром и вечером пробки образуются на улице Станционной.

Затор растянулся, как минимум, на километр. Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

— Примерно в 18:15 образовалась такая пробка на Станционной, — рассказали КП-Новосибирск горожане.

Пробка образовалась при движении в сторону улицы Станиславского. Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Судя по снимкам и данным карт, затор образовался при движении в сторону улицы Станиславского.

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