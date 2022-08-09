Под Новосибирском мужчина с бензопилой напал на соседку

Жители села Вьюны в Новосибирской области пожаловались на мужчину, который пугает соседей бензопилой. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Жители села Вьюны в Новосибирской области пожаловались на мужчину, который пугает соседей бензопилой. А в июле, по словам сибиряков, он даже ранил одну из соседок.

— В селе Вьюны бегает неадекватный мужчина, который нападает на прохожих и угрожает бензопилой. От действий данного товарища пострадала моя мама, которой хулиган порезал руку, — цитирует жительницу села паблик ВКонтакте «АСТ-54».

Женщине поранили руку. Фото: "АСТ-54"

Сибиряки отмечают, что произошел инцидент с порезом на руке еще 18 июля. Тогда они написали заявление в полицию.

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