В Новосибирске водителю, насмерть сбившему пенсионера, вынесли приговор

Пенсионера сбили на зебре. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске осудили 44-летнего водителя, сбившего насмерть пенсионера ФСИН.

ДТП случилось ранним утром 27 марта 2022 года у дома по улице Волочаевская, 184. По данным ГИБДД, водитель на автомобиле «Ниссан» сбил пожилого пешехода, который переходил по нерегулируемому переходу. От полученных травм 66-летний пенсионер скончался, водитель скрылся с места происшествия, его объявили в розыск.

На следующий день полицейские обнаружили автомобиль в одном из дворов на улице Виталия Потылицына. После этого нашли и водителя, который также попал в больницу с травмами. Он написал явку с повинной, суд арестовал 44-летнего виновника ДТП. Как выяснилось, ранее мужчина был судим и освободился в 2020 году, а в 2021 году был лишен водительских прав на полтора года.

- Гособвинение запросило 7 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением водительских прав на 2,5 года. Виновник принес извинения сыну погибшего, тот настаивал на максимальном наказании. Суд принял иск потерпевшего о возмещении морального вреда на 1,5 млн рублей, - сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Суд приговорил водителя к 6 годам и 9 месяцам колонии и лишил водительских прав на 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

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