В августе в Новосибирске пройдут два фестиваля уличного искусства. Фото: Иван МАКЕЕВ

Два фестиваля уличного искусства пройдут в Новосибирске в августе. Участники украсят столицу Сибири граффити, сообщили в мэрии города.

Первый фестиваль под названием From street for eat стартует 11 августа. Продлится он до 21-го числа.

- Фестиваль станет одной из отправных точек первого сибирского биеннале уличного искусства в 2024 году, - рассказали в мэрии.

Еще один фестиваль – «Вся Россия в моем городе», пройдет в Новосибирске с 11 по 14 августа. В нем примут участие уличные художники из 14 городов России.

- С 14 по 21 августа художник Илья Маломощенко Wince из Томска создаст мурал «Страницы истории». Художественная роспись передаст атмосферу Новосибирска в 60-е годы, - добавили в мэрии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber