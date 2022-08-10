Погода в Новосибирске на 10 августа 2022 года: дожди закончатся

В Новосибирск вернется хорошая погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 10 августа 2022 года: хотя и будет жарко, грозы не прекратятся

— Ночью температура в городе составит 14…+16 градусов, днем поднимется до +27…+29. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура поднимется до +30. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер