Погода в Новосибирске на 10 августа 2022 года: дожди закончатся

В Новосибирск вернется хорошая погода.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода в Новосибирске на 10 августа 2022 года: хотя и будет жарко, грозы не прекратятся
— Ночью температура в городе составит 14…+16 градусов, днем поднимется до +27…+29. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области температура поднимется до +30. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туманы.
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