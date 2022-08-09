Жительница Новосибирской области оплатила долг после ареста автомобиля

После ареста автомобиля женщина погасила задолженность за три часа. Фото: УФССП по НСО

Жительница Новосибирской области оплатила 34-тысячный долг после ареста автомобиля. 36-летняя женщина избегала приставов и не реагировала на повестки, пока ее машину не заметили на парковке во время рейда и не арестовали.

— В течение трех часов женщина оплатила в полном объеме задолженность, так как ей нужен автомобиль для перевозки детей на секции, — рассказала судебный пристав исполнитель Галина Щеглова.

В региональном УФССП пояснили, что в 2022 году на женщину уже были возбуждены производства из-за задолженности по коммунальным и налоговым платежам. Однако сибирячка их погасила в установленные сроки. Ей осталось только погасить просроченный штраф за превышение скорости.

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