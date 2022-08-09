В Новосибирской области 144 пациента заболели коронавирусом за сутки

В Новосибирске все больше людей заболевают ковидом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области прибавилось 144 заболевших коронавирусом, из них 23 детей. Об этом сообщает оперативный штаб.

– Умерших от COVID-19 за прошедший день нет. В отделениях реанимации находятся 20 человек. К аппаратам ИВЛ подключено трое пациентов, – сообщают в оперштабе.

Выздоровело за последний день меньше человек — 113.

Всего в больницах региона с коронавирусом и подозрением на него лежат 312 пациентов, из них 44 ребенка.

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