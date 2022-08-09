В Новосибирске вынесли приговор экс-замначальнику Сибирского таможенного управления

В Новосибирске вынесли приговор бывшему замначальнику Сибирского таможенного управления. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске вынесли приговор бывшему замначальнику Сибирского таможенного управления. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в сфере страхования.

— В декабре 2019 года подсудимый, зная о том, сколько бюджетных средств выделено Федеральной таможенной службой России на покупку или строительства жилья сотрудникам Сибирского таможенного управления, состоящим на учете для получения такой выплаты, организовал и обеспечил доведение до Сибирского таможенного управления денежных средств не в полном объеме, — рассказали в Восточном МСУТ СК России. — В результате чего одному из должностных лиц таможенного управления причинен материальный ущерб на сумму свыше 600 000 рублей, а срок получения другим потерпевшим единовременной социальной выплаты увеличен на неопределенное время.

Кроме того, в феврале 2020 года, будучи в спорткомплексе в нерабочее время подсудимый травмировал руку, играя в хоккей с шайбой. Однако при разбирательствах мужчина указал, что травму он якобы получил на рабочем месте. За что получил страховую компенсацию более, чем в 800 тысяч рублей.

Заельцовский районный суд приговорил его к 6 годам лишения свободы условно.

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