ВТБ в Новосибирской области увеличил выдачи ипотеки в июле в 1,5 раза

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

За этот месяц 670 новосибирских семей смогли улучшить жилищные условия, объем выдач составил 2,3 млрд рублей. Новосибирская область традиционно входит в топ-5 субъектов по объему сделок в Российской федерации – за семь месяцев ВТБ выдал в регионе 4,5 тысячи ипотечных кредитов на 14,9 млрд рублей.

Каждый второй ипотечный кредит в регионе был оформлен по программам господдержки. В рамках льготной ипотеки с господдержкой новосибирцы с начала года оформили свыше 1,2 тысячи кредитов на 3,64 млрд рублей. «Семейной ипотекой» воспользовались более 800 клиентов, объем сделок достиг 3,2 млрд рублей. Спрос на нее вырос даже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более чем в три раза. В июле ВТБ запустил собственную программу поддержки многодетных семей, которые могут оформить в банке жилищный кредит всего под 3%. За первый месяц сделки в Новосибирской области по программе превысили 58 млн рублей.

Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки на новых условиях, в Новосибирске объем таких кредитов за июнь-июль составил 503 млн рублей.

– Снижение ставок по ипотеке стало существенным стимулом для оживления рынка вторичного жилья. В июле его доля в общем объеме сделок превысила 62%, хотя в апреле составляла около четверти. Рост спроса на вторичное жилье стимулирует рынок новостроек, поскольку для покупки квартиры у застройщика в ипотеку заемщики часто используют средства от продажи своего жилья. Постепенно возвращает свою долю в объеме выдач программа рефинансирования – в июле она составила 13%, – сообщил Сергей Никулин, управляющий ВТБ по Новосибирской области.