Новосибирец, забивший сожительницу до смерти деревянными рейками, пойдет под суд

Мужчина признал свою вину. Фото: ДУЭЛЬ Алексей

В Новосибирской области под суд пойдет 60-летней мужчина, которого обвиняют в убийстве сожительницы. Мужчина до смерти забил женщину деревянной рейкой, приревновав ее к другому.

— Вечером 12 июня 2022 года обвиняемый, будучи пьяным, пришел к своей сожительнице для выяснения отношений. Оказалось, что 44-летняя женщина была не одна, а с приятелем обвиняемого. Приревновав, мужчина начал избивать сожительницу руками и ногами, а потом и деревянными рейками. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Обвиняемого задержали на месте преступления, а после отправили в СИЗО. Мужчина свою вину признал. Теперь в его деле будут разбираться суд.

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