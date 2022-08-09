В Новосибирске спасатели вытащили мальчика, застрявшего на дереве

Спасатели оказали помощь мальчику, который застрял на дереве в Советском районе. Фото: спасатели МАСС
Во вторник, 9 августа, спасатели МАСС оказали помощь мальчику, который застрял на дереве в Советском районе. Об этом сообщили в группе аварийно-спасательной службы «ВКонтакте».
- Сегодня днем в 14:02 на телефон оперативного дежурного МАСС поступил звонок. Девятилетний ребенок по телефону объяснил, что вместе с другом играл на детской площадке у дома по адресу улица Демакова. Он сидел на дереве и его правое колено застряло между стволами, - рассказали в публикации.
Спустя некоторое время на место прибыл экипаж спасателей. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они раздвинули стволы дерева и достали ногу мальчика.
От медицинской помощи ребенок отказался. С ним провели профилактическую беседу, после чего отпустили домой.
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