В новосибирский суд поступило дело руководителей «Общины Виссариона»

Троих лидеров этой общины самого Виссариона задержали в 2020 году (слева направо Вадим Редькин, Сергей Тороп и Владимира Ведерникова). Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Железнодорожный суд Новосибирска поступило дело трех руководителей секты «Община Виссариона»: самого Виссариона — Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Их задержали еще в 2020 году в Красноярском крае, а потом на вертолёте вывезли в столицу Сибири. Решение судить лидеров в соседнем регионе приняли, чтобы избежать возможного давления на следствие со стороны адептов секты.

— Ведерникова, Редькина, Торопа обвиняются в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью и руководстве таким объединением, в причинении вреда здоровью различной степени тяжести. Ведерникова обвиняют в том числе и в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения, — сообщили в суде.

Напомним, секта «Церковь Последнего завета» располагалась в Красноярском крае на берегу озера Тиберкуль. Виссарион провозгласил себя «новым Христом», собрал вокруг себя сподвижником и стал проповедником. Люди, которые некоторое время проживали в общине Виссариона, рассказывали КП-Новосибирск о действующих там строгих правилах и неоднозначных законах: есть разрешалось только определенные продукты, традиционная медицина и образование отрицались, а мужчинам было разрешено многоженство.

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