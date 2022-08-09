В Новосибирской таможне назвали самый распространенный контрафакт в 2022 году

В Новосибирской таможне перечислили самые распространенные виды контрафакта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской таможне перечислили самые распространенные виды продукции с признаками контрафактной в 2022 году. В список вошли одежда и обувь популярных брендов.

- Ассортимент выявленной продукции с признаками контрафактной различен, но по большей части стабилен, - рассказали КП-Новосибирск в таможне.

Это одежда и обувь популярных зарубежных брендов, таких как Adidas, Nike, Reebok, Puma, Vans, Converse, Asics, New Balance, а также чулочно-носочные изделия.

В список распространенных контрафактов вошли парфюмерная продукция Chanel, Dior и Burberry. Кроме того, таможенники находили табак Marlboro и аксессуары для мобильных телефонов Samsung.

- В отношении данной продукции по результатам проведенных процессуальных действий судом принимается решение о конфискации товаров, - ответили на запрос КП-Новосибирск в таможне.

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