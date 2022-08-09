В Новосибирске ограничат движения по Вокзальной магистрали

Ограничения на Вокзальной магистрали продлятся до 20 августа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске почти на две недели ограничат проезд по Вокзальной магистрали. Связано это с работами на теплотрассе.

— По 20 августа сужена на 3,5 метра проезжая часть Вокзальной магистрали возле здания №10/1, — сообщили в мэрии.

Напомним, что из-за строительства четвертого моста через Обь до 25 декабря 2022 года ограничено движение по площади Инженера Будагова. Проезд будет закрыт с полуночи до 5 утра по направлению от Красного проспекта в сторону Первомайского района. Движение будет проходить по противоположной стороне путепровода.

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