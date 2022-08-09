В Новосибирске на Старом шоссе «Тойота» опрокинулась на крышу

На Старом шоссе в Новосибирске иномарка опрокинулась на крышу. Фото: АСТ-54
Во вторник, 9 августа, на территории Первомайского района автомобиль марки Toyota Corona Premio перевернулся на крышу. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
ДТП произошло на Старом шоссе, уточнили в паблике. По словам очевидцев, водитель лежал на дороге рядом с автомобилем.
- Затруднено движение в сторону Бердска, - добавили в публикации.
Спустя некоторое время в ГИБДД прокомментировали произошедшее.
- Водитель, мужчина 1985 года рождения, у дома №131 по улице Старое шоссе не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. В результате автомобиль опрокинулся на крышу, - рассказали в Госавтоинспекции.
В ДТП пострадал водитель иномарки. Мужчину доставили в больницу.
На место прибыл экипаж ДПС.
Это не первое подобное ДТП за сегодня. Так, ранее КП-Новосибирск писала, что на Бугринском мосту перевернулся автомобиль.
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