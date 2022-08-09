Первый замгубернатора Новосибирской области Петухов получил награду от Путина

Путин наградил медалью первого замгубернатора Новосибирской области Петухова. Фото: правительство НСО

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Информация появилась на официальном портале правовой информации.

Указ президента № 525 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» вышел в понедельник, 8 августа.

Юрия Петухова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

На должность первого заместителя губернатора Новосибирской области его назначили в 2015 году. До этого госдеятель возглавлял избирательную комиссию НСО.

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