Первый замгубернатора Новосибирской области Петухов получил награду от Путина

Путин наградил медалью первого замгубернатора Новосибирской области Петухова. Фото: правительство НСО
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. Информация появилась на официальном портале правовой информации.
Указ президента № 525 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» вышел в понедельник, 8 августа.
Юрия Петухова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
На должность первого заместителя губернатора Новосибирской области его назначили в 2015 году. До этого госдеятель возглавлял избирательную комиссию НСО.
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