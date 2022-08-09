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Наука9 августа 2022 7:33

В Новосибирской области пройдет VII Всероссийский молодежный научный форум

В нем будут участвовать студенты, аспиранты и молодые ученые
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Форум соберет талантливых ученых. Фото6 правительство Новосибирской области.

Форум соберет талантливых ученых. Фото6 правительство Новосибирской области.

Регион готовится принимать IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022», организованный Правительством Новосибирской области. В рамках одного из самых ожидаемых мероприятий этого лета пройдет VII Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – наука молодых». Студенты, аспиранты и молодые ученые смогут поучаствовать в нем 23 – 26 августа.

- Новосибирская область выбрана площадкой проведения форума неслучайно: Научно-технологический комплекс нашего региона входит в лидеры среди регионов России по и включает 43 академических института, 39 высших учебных заведений, 7 международных исследовательских центров, Технопарк Новосибирского Академгородка и Инновационный медико-технологический центр. Наш регион славится своими научными традициями, и сегодняшнее молодое поколение оправдывает наши ожидания и добьется больших успехов в науке, - уверена заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова

На одной площадке форума встретятся ведущие ученые – химики, физики, биологи, медики, математики, представители других научных направлений. Студенты и аспиранты благодаря форуму смогут пообщаться как с ровесниками, так и с ведущими российскими и зарубежными учеными, которые трудятся в научных центрах мирового уровня.