В Новосибирской области пройдет VII Всероссийский молодежный научный форум

Форум соберет талантливых ученых. Фото6 правительство Новосибирской области.

Регион готовится принимать IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022», организованный Правительством Новосибирской области. В рамках одного из самых ожидаемых мероприятий этого лета пройдет VII Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего – наука молодых». Студенты, аспиранты и молодые ученые смогут поучаствовать в нем 23 – 26 августа.

- Новосибирская область выбрана площадкой проведения форума неслучайно: Научно-технологический комплекс нашего региона входит в лидеры среди регионов России по и включает 43 академических института, 39 высших учебных заведений, 7 международных исследовательских центров, Технопарк Новосибирского Академгородка и Инновационный медико-технологический центр. Наш регион славится своими научными традициями, и сегодняшнее молодое поколение оправдывает наши ожидания и добьется больших успехов в науке, - уверена заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова

На одной площадке форума встретятся ведущие ученые – химики, физики, биологи, медики, математики, представители других научных направлений. Студенты и аспиранты благодаря форуму смогут пообщаться как с ровесниками, так и с ведущими российскими и зарубежными учеными, которые трудятся в научных центрах мирового уровня.