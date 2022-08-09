В Новосибирске парочку застали за непристойным занятием на детской площадке

Влюбленную парочку застали за интимом на детской площадке. Фото: АСТ-54.

Утром во вторник, 9 августа, двух влюбленных застали за интимными делами в центре Новосибирска. Голубки уединились на лавочке возле детской площадки в ЖК «Родонит», прямо под окнами жильцов. Местная жительница сняла их на видео и прислала в группу «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– Сегодня утром во дворе дома по адресу Орджоникидзе, 47, парочка предалась любовным утехам на скамейке, – рассказала она.

В комментариях мнения новосибирцев разделились. Одни решили, что автор видео поступила неправильно, снимая личную жизнь влюбленных. Другие вспомнили молодость и написали, что это не так уж плохо, особенно когда дети еще спят и не вышли играть на площадку. Третьи отругали молодежь и пришли к выводу, что люди потеряли всякий стыд.

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