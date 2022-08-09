Под Новосибирском установили мемориал погибшему на Украине военному

В Искитиме установили мемориал погибшему на Украине военному. Фото: Новосибирск скорбит

В городе Искитим установили мемориал в память о погибшем во время спецоперации на Украине новосибирце – старшем прапорщике Алексее Шишикине. Он погиб 31 марта 2022 года. Об этом сообщили в группе «Новосибирск скорбит» в социальной сети «ВКонтакте».

– На основании Указа Президента РФ Алексей награжден Орденом Мужества (посмертно), – отметили в публикации.

Памятный мемориал установили на фасаде школы №8. Именно там учился Алексей Шишикин.

– Открытие мемориальной доски состоялось в понедельник, 8 августа, – уточнили КП-Новосибирск в школе № 8.

Мемориал открыл глава Искитима Сергей Завражин и сестра погибшего Наталья Степанова. Учителя и ученики школы возложили к доске цветы в память о герое.

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