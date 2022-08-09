В Новосибирске тротуар на Карла Маркса выложат плиткой и сделают велодорожки из красного кирпича

Дорожники закончат работы к концу сентября. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Отличная новость для новосибирских пешеходов: тротуар на проспекте Карла Маркса выложат плиткой, а велодорожку сделают из красного асфальта. Об это рассказал мэр Анатолий Локоть на выездном совещании.

- Работы ведутся комплексно: приводим в порядок не только проезжую часть, но и тротуар, который вместе с тем меняет свое значение. Было принято решение на тротуаре обустроить полосу для движения велосипедов и самокатов, – отметил глава города. – Это сложный объект из-за большого количества нестационарных объектов, рекламных баннеров. В связи с этим пришлось вести переговоры с операторами: кого-то уговаривать, где-то применять административные методы. В целом мы договорились, друг друга услышали. В результате – сейчас на всем протяжении проспекта нестационарных объектов не осталось, потому что при их наличии ремонтировать магистраль было бы просто невозможно. Также серьезные сложности возникли из-за припаркованных автомобилей, этот вопрос также решаем. Сегодня работа продолжается, отставаний от графика нет.

В рамках муниципальной программы ведётся ремонт проспекта Карла Маркса на всём протяжении – от площади им. Лыщинского до площади им. Карла Маркса, Сюда также входит ремонт тротуаров с оборудованием велодорожек протяженностью 1,3 км.

- Плитку положат на участке от площади им. Лыщинского до ул. Ватутина. На большей части тротуара будет уложена брусчатка, а на участке от ул. Геодезической до ул. Космической – плитка большого размера. Часть тротуара, предназначенная для передвижения велосипедистов, будет выполнена из асфальта красного цвета, - пояснил начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов.

Все работы планируется завершить к 30 сентября 2022 года.

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