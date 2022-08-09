Приоритетные расходы бюджета Новосибирской области увеличились в первом полугодии 2022 года

Заседание прошло в правительстве Новосибирской области. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Отчет об исполнении бюджета Новосибирской области за первое полугодие 2022 года рассмотрели на заседании Правительства региона 8 августа, которое провел Губернатор Андрей Травников.

Важный момент: произошел рост собственных доходов и увеличение бюджетных средств, направленных на обеспечение исполнения приоритетных расходов – поддержку предприятий агропромышленного комплекса, выполнение социальных обязательств, дорожный фонд, транспортное обслуживание и другие. Об этом заявил заместитель министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Алексей Москвичев.

- За 6 месяцев 2022 года в доходную часть областного бюджета поступило порядка 120 млрд рублей с ростом на 17,8 % к аналогичному периоду прошлого года. Фактически темп роста по основным доходам превышает плановые темпы 2021 года, сложившаяся динамика послужила основанием для увеличения годовых плановых значений, – подчеркнул Алексей Москвичев. В разрезе отраслей основную динамику показала добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение.

В 1 полугодии 2022 года приоритетные расходы исполнены в сумме порядка 75,4 млдр рублей. По ряду приоритетных направлений расходы увеличены: повышены зарплаты работников бюджетной сферы, проиндексированы меры социальной поддержки населения, увеличены расходы на поддержку агропромышленного комплекса, произведены авансовые платежи по контрактам на содержание автомобильных дорог и ряд других.

Отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за первое полугодие 2022 года одобрен Правительством региона и будет в установленном порядке внесен для рассмотрения в Законодательное Собрание Новосибирской области.