Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП под Новосибирском, перевозил пассажиров нелегально

Водитель микроавтобуса перевозил пассажиров нелегально. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

В аварии в Ордынском районе на трассе «Новосибирск – Кочки – Павлодар» пострадали 10 пассажиров и 62-летний водитель микроавтобуса. В ГИБДД уточнили, что он перевозил людей нелегально.

Как сообщают в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области, 40-летний мужчина за рулем грузовика Howo развернулся на нерегулируемом перекрестке и врезался в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который ехал из Славгорода в Новосибирск.

Пострадали 11 человек, из них трое в реанимации, в том числе и водитель. Некоторых уже выписали из больницы.

В ГИБДД установили, что водитель микроавтобуса перевозил пассажиров нелегально. Теперь сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

– Прокуратура оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения (в части соблюдения дорожных условий) и безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – добавили в прокуратуре Новосибирской области.

После проверки будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

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