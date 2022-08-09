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Происшествия9 августа 2022 5:07

В Новосибирске прохожий сломал нос флористу на ОбьГЭСе

Он разозлился из-за закрытого салона сотовой связи рядом
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске прохожий накинулся на женщину с кулаками из-за ее доброты.

В Новосибирске прохожий накинулся на женщину с кулаками из-за ее доброты.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске мужчина избил флориста на ОбьГЭСе, потому что рядом не работал магазин сотовой связи. Пострадавшая сотрудница цветочного магазина Ольга Фрейман решила помочь прохожему и подсказала, что салон откроется завтра. На это мужчина накинулся на нее и сломал женщине нос.

Ольга Фрейман рассказала КП-Новосибирск, что сейчас лежит в больнице и постоянно ходит на перевязки. На агрессивного прохожего написано заявление в полицию.

– В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

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