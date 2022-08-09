Банк Уралсиб принял участие в «Дне поля Новосибирской области-2022»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В форуме приняли участие 85 предприятий и организаций, мероприятие проходило на площадке учебно-опытного хозяйства «Практик» Новосибирского государственного аграрного университета в поселке Тулинский Новосибирской области. Здесь презентовали достижения науки и техники в области агропромышленного комплекса.

Также в рамках «Дня поля» была организована деловая программа с участием руководителей региона и большого количества сельскохозяйственных предприятий, поставщиков техники, оборудования, агрохимии, экспертов аграрного сектора из Новосибирской области и регионов Сибирского федерального округа.

Сотрудники Банка Уралсиб приняли активное участие в работе агрофорума, провели целый ряд консультаций компаниям и организациям агропромышленного комплекса, раздавали полиграфическую и сувенирную продукцию. Банком были достигнуты договоренности с двумя десятками компаний о расчетно-кассовом обслуживании, обслуживании в рамках ВЭД, предоставлении гарантий и кредитных продуктов.

- Банк Уралсиб впервые принял участие в «Дне поля Новосибирской области». Наш дебют оказался успешным, мы познакомились со многими предпринимателями, обсудили взаимовыгодные программы сотрудничества. Мы стараемся активно участвовать в деловых мероприятиях нашего региона, взаимодействовать с потенциальными клиентами, рассказывать о наших продуктах, сервисах и услугах, - отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Голубева Наталья.