В Новосибирске электричка сбила человека возле станции «Ипподром»

В Новосибирске электричка сбила человека. Фото: АСТ-54.

Утром во вторник, 9 августа, на путях возле станции «Ипподром» в Ленинском районе электричка сбила человека. Об этом рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– Движение поездов было ненадолго приостановлено, на месте происшествия работает бригада медиков, – сообщили очевидцы.

КП-Новосибирск уточняет подробности и обстоятельства происшествия.

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