В Новосибирске на Бугринском мосту перевернулся автомобиль

В Новосибирске автомобиль перевернулся на Бугринском мосту. Фото: АСТ-54.
Во вторник, 9 августа, на Бугринском мосту после ДТП перевернулся cубкомпактвэн Toyota bB. Об этом очевидцы рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
– Информация поступила в дежурное отделение. Пострадавших нет. Оформлено с материальным ущербом, – рассказали КП-Новосибирск в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
Напомним, авария на две полосы собрала длинную пробку в сторону левого берега.
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