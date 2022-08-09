В Новосибирске на Бугринском мосту перевернулся автомобиль

В Новосибирске автомобиль перевернулся на Бугринском мосту. Фото: АСТ-54.

Во вторник, 9 августа, на Бугринском мосту после ДТП перевернулся cубкомпактвэн Toyota bB. Об этом очевидцы рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Информация поступила в дежурное отделение. Пострадавших нет. Оформлено с материальным ущербом, – рассказали КП-Новосибирск в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Напомним, авария на две полосы собрала длинную пробку в сторону левого берега.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber