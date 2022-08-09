В Новосибирске 80-летняя женщина погибла, задохнувшись дымом в погребе. Фото: Спасатели МАСС.

В Октябрьском районе Новосибирска пожилая женщина погибла, пока сушила погреб. Как сообщили во вторник, 9 августа, в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте», трагедия произошла на улице Выборной вечером в понедельник.

Из погреба пахло дымом. Знакомые женщины начали волноваться и вызвали спасателей.

– Прибыв на место, спасатели в изолирующих дыхательных аппаратах спустились в погреб, расположенный в гараже, где констатировали смерть женщины от отравления угарным газом, – рассказали в службе МАСС.

Тело женщины подняли из погреба с помощью альпинистского снаряжения, а затем передали полицейским и врачам скорой помощи.

Спасатели предупредили, что перед тем, как протопить погреб, нужно проветривать его не менее суток, чтобы там был кислород. Также в подвале необходимо регулярно проверять состояние электропроводки.

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