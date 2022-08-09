В Новосибирске пропал мужчина с седыми усами и шрамом на голове

В Новосибирске пропал 63-летний мужчина с усами и шрамом на голове. Фото: Рита Козловская.

В Новосибирске ищут пропавшего из больницы 63-летнего мужчину с седыми усами. Василий Козловский пропал из больницы № 34 на улице Титова, 18. Об этом КП-Новосибирск рассказала его дочь Рита.

Мужчину привезли в больницу на скорой, он был пьян. По словам медиков, после отдыха пришел в себя. 8 августа в 11:00 Василий ушёл из больницы в компании незнакомца из того же отделения.

– До сих пор местонахождение неизвестно, домой не вернулся. Документов, телефона с собой не было. Денег скорее всего тоже, – рассказала Рита.

Василий Козловский коренастого телосложения, немного сутулый, ростом 169-170, с густыми седыми усами и короткими волосами. Справа на голове у мужчины шрам с неснятыми швами. Он был одет в синие джинсы, серую футболку и коричнево-желтые кроссовки.

Всем, кто что-либо знает о местоположении Василия Козловского, просьба сообщить по номеру 8-913-765-54-43 (дочь Рита).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber