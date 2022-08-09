Рассказываем про пробки на утро вторника.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске 9 августа 2022 года: сложно проехать по Бугринскому мосту в сторону левого берега из-за аварии. Пробки на улице Широкой, Станционной, Невельского и Порт-Артурской. Об этом сообщает «2ГИС».
Серьезные пробки на Октябрьском мосту и улице Большевистской. Затруднено движение на перекрестке проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали. Сложно проехать по улице Никитина и на перекрестке улиц Курчатова и Объединения.
Уровень пробок в Новосибирске оценивают в 3 балла.
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