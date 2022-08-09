Рассказываем про пробки на утро вторника. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске 9 августа 2022 года: сложно проехать по Бугринскому мосту в сторону левого берега из-за аварии. Пробки на улице Широкой, Станционной, Невельского и Порт-Артурской. Об этом сообщает «2ГИС».

Серьезные пробки на Октябрьском мосту и улице Большевистской. Затруднено движение на перекрестке проспекта Димитрова и Вокзальной магистрали. Сложно проехать по улице Никитина и на перекрестке улиц Курчатова и Объединения.

Уровень пробок в Новосибирске оценивают в 3 балла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber