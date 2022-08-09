Под Новосибирском задержали банду грабителей ювелирных салонов

Под Новосибирском задержали подозреваемых в серии ограблений ювелирных салонов. Фото: ГУ МВД РФ по НСО.

В Новосибирской области полицейские задержали банду грабителей, обчищавших ювелирные магазины. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

Грабители из Алтайского края и Новосибирской области в возрасте от 21 до 32 лет заранее спланировали налеты на ювелирные салоны на улицах Виктора Уса, Громова и в городе Обь. После последнего ограбления четверых налетчиков и их подельника удалось поймать.

– Фигуранты были задержаны через несколько минут после того, как покинули место происшествия. Еще одного участника группы полицейские задержали в лесном массиве, где он поджидал подельников, – рассказали в полиции.

По каждому преступлению возбуждены уголовные дела по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 15 лет с крупным штрафом.

Подозреваемых арестовали. Сейчас они находятся в СИЗО. В полиции устанавливают другие случаи ограблений, к которым могла быть причастна банда.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала подробности об ограблении ювелирного магазина в Оби. Налетчики с пистолетами заранее вызвали такси, связали водителя скотчем и пересадили на заднее сиденье, а один из подозреваемых сел за руль.

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