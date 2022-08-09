Жители Каменки жалуются на отсутствие детских садов

Жители Каменки уже несколько лет жалуются на отсутствие детского сада. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Каменки уже несколько лет жалуются на отсутствие детского сада. Родителям приходится уходить с работы, чтобы сидеть с детьми, ведь по окончанию декрета деть ребенка оказывается просто некуда. Единственная дошкольная группа есть при местной школе № 44 — там могут разместиться максимум 60 ребятишек. Для села с населением в 8 тысяч человек это — крайне мало.

Как пояснили изданию «Горсайт» в администрации Новосибирского района, в этом году школа формирую две группы: от 3 до 5 лет и от 5 до 7 лет. По результатам распределения в июне 2022 года на новый 2022-2023 учебный год 19 детям предоставлены направления для зачисления. Всего в дошкольные группы МБОУ «Каменская школа № 44» будет зачислено 60 детей.

Кроме того, с 2021 года детей от 3 до 7 лет из Каменского сельсовета смогут принимать в ближайшие садики, расположенные в Новосибирске. А еще, жители Каменки смогут пристроить детей в группы кратковременного пребывания и смогут рассчитывать на возможность зачисления на отказные и невостребованные места в осенний период доукомплектования в течение учебного года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер