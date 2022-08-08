В Новосибирске на левом берегу трамваи изменят схему движения

В Новосибирске на левом берегу временно изменят схему движения трамваев. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на левом берегу временно изменят схему движения трамваев. Об этом рассказали в мэрии города.

— С десяти вечера вторника 9 августа до шести утра 15 августа в связи с проведением работ на теплосети на пересечении улиц Немировича-Данченко и Троллейной меняются схемы движения трамвайных маршрутов, — пояснили в муниципалитете.

Экипажи трамваев должны проинформировать пассажиров о внесенных изменениях в работе.

Ходить трамваи будут по следующим схемам:

— № 10 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Вертковская, ул. Троллейная, ул. Широкая, ул. Ватутина, ул. Котовского, ул. Блюхера, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Мира, ул. Оловозаводская, конечный остановочный пункт «Бугринская роща»;

— № 15 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул. Блюхера, ул. Котовского, ул. Ватутина, ул. Широкая, ул. Троллейная, ул. Вертковская, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Мира, ул. Оловозаводская, конечный остановочный пункт «Бугринская роща»;

Трамвайный маршрут №16 временно закрывается.

В будние дни будет работать трамвай №18к в прямом и обратном направлениях по следующей схеме: ул. Связистов, ул. Невельского, ул. Широкая, ул. Ватутина, ул. Котовского, ул. Блюхера, площадь им. Карла Маркса.

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