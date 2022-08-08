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Общество8 августа 2022 20:26

В Новосибирской области клещевым энцефалитом заразились 105 жителей Новосибирской области

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области клещевой энцефалит в 2022 году диагностировали у 105 жителей.

В Новосибирской области клещевой энцефалит в 2022 году диагностировали у 105 жителей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области клещевой энцефалит в 2022 году диагностировали у 105 жителей. Боррелиозом после укуса насекомых в регионе заразились 160 человек.

— Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом составляет 105 с нарастающим итогом, что больше 2021 года практически в 2 раза. Было 53 случая, — сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов на оперативном совещании.

Больше всего укусов было зарегистрировано в Искитимском и Мошковском районе и Бердске. А на территории Новосибирска клещи чаще всего кусали людей в Дзержинском, Ленинском и Центральном районе.

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