В минприроды прокомментировали погоню за медведем в Новосибирской области

В министерстве природы Новосибирской области прокомментировали инцидент с погоней за медведем в Коченевском районе. Фото: Кадр из видео\"Подслушано в Коченево"

В министерстве природы Новосибирской области прокомментировали инцидент с погоней за медведем в Коченевском районе. Напомним, инцидент случился в ночь на 5 августа возле села Новомихайловка. Мужчина ехал на машине, когда встретил на дороге медведя. Он стал ему сигналить и некоторое время ехал следом, пока животное не убежало в лес.

— Факт этот у нас зафиксирован, глава района находится в контакте с охотоведом. Поскольку в населенный пункт медведь на заходил и не выходил напрямую к людям, принимать какие-то меры пока смысла нет, — пояснили КП-Новосибирск в минприроды.

В министерстве отметили, что при этом ситуация находится на постоянном контроле.

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