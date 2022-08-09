Детский омбудсмен Иркутской области вступилась за семью из Таджикистана, которая делит 5-летнюю дочку с приемными родителями

Приемная семья (слева) пять лет растила дочку, теперь ее забрала родная мать (справа). Фото: Предоставлено приемной семьей // Представителем биологической матери

Детский омбудсмен по Иркутской области поддержала биологических родителей пятилетней девочки, которые после громкого скандала решили увезти дочь в Таджикистан. Напомним, родная мать ребенка заболела туберкулезом, и после родов попала в инфекционную больницу. Девочку, которую она родила, отдали в приемную семью. Пять лет малышку растили опекуны, пока родная мать Аноргул добивалась возврата дочери через суд.

- Нарушения обязанностей со стороны опекунов отсутствовали. Решение органов опеки об освобождении опекунов от исполнения обязанностей и передаче ребенка родной матери было принято в связи с намерением забрать ребенка, с надлежаще оформленными документами, а также отсутствием решения суда об ограничении и лишении родительских прав, - сообщила КП-Новосибирск уполномоченная по правам ребенка Иркутской области Татьяна Афанасьева.

По словам представителей Аноргул, мать с девочкой Алиной* сбежала в Новосибирск после конфликта с приемными родителями. Здесь она решила оформить ребенку второе гражданство Таджикистана и вывезти на родину. Однако суд наложил временный запрет на выезд девочки — гражданки России заграницу.

- Мать девочки находится в РФ законно. По информации от уполномоченного по правам человека Республики Таджикистан, семья родных родителей девочки благополучная, родители достойно исполняют обязанности в отношении всех детей, любят их и заботятся. Условия жизни семьи достойные, - добавила детский омбудсмен Татьяна Афанасьева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы же воспитывали её с рождения»: как биологическая мать из Таджикистана отсудила дочь у российской семьи, заботившейся о ней годами

Таджикская мать, забравшая девочку из приемной семьи, объяснила, где была пять лет (подробнее)

«Давайте воспитывать вместе!»: биологическая мама из Таджикистана и приемная из России делят пятилетнюю дочку

Из-за ошибки в бумагах новорожденную девочку отдали в приемную семью, пока ее кровная мама лечилась от туберкулеза (подробнее)