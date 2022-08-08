В Новосибирской области мужчина рассчитался в магазине «прикольной» тысячной купюрой

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, умышленное причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством и разбой. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В Новосибирской области задержали 41-летнего мужчину, который рассчитался в магазине купюрой «банка приколов». Дело возбудили по статье 161 УК РФ за грабеж, максимальное наказание по ней — 4 года тюрьмы.

— 7 августа в магазине мужчина взял нужный ему товар и расплатился сувенирным билетом «банка приколов» номиналом в тысячу рублей. Продавец отсчитала ему сдачу и отдала, и только потом поняла, что купюра была ненастоящей. Скрывшегося злоумышленника продавец задержать не смогла и обратилась за помощью в полицию, — рассказали в региональном МВД.

Подозреваемого задержали у него дома. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, умышленное причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством и разбой. На время следствия ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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